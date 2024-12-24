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Clássicos CBN

Jingle Bells! Ouça composições clássicas no clima de Natal!

Ouça a conversa com o comentarista Helder Trefzger

Publicado em 24 de Dezembro de 2024 às 16:38

Publicado em 

24 dez 2024 às 16:38
Papai Noel
Papai Noel Crédito: Pexels
No clima da data de Natal, nesta edição do Clássicos CBN, com o comentarista Helder Trefzger, vamos conhecer um pouco mais de obras clássicas ligadas a esse tema. Desde compositores com um viés mais popular, como o americano Leroy Anderson, passando pela também americana Florence Price, mulher à frente de seu tempo, a primeira compositora afro-americana a ter uma sinfonia tocada por uma grande orquestra, até o genial compositor russo Tchaikovsky e seu famoso balé O Quebra Nozes. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN Classicos CBN - 24-12-24

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