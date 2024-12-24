Jingle Bells! Ouça composições clássicas no clima de Natal!

No clima da data de Natal, nesta edição do Clássicos CBN, com o comentarista Helder Trefzger, vamos conhecer um pouco mais de obras clássicas ligadas a esse tema. Desde compositores com um viés mais popular, como o americano Leroy Anderson, passando pela também americana Florence Price, mulher à frente de seu tempo, a primeira compositora afro-americana a ter uma sinfonia tocada por uma grande orquestra, até o genial compositor russo Tchaikovsky e seu famoso balé O Quebra Nozes. Ouça a conversa completa!