Impressionismo na música: as composições de Debussy e Ravel

No Clássicos CBN desta semana, com o Maestro Helder Trefzger, seguiremos nos familiarizando com os diferentes estilos musicais que surgiram e se desenvolvem ao longo dos séculos. Depois de passarmos pela Idade Média, Renascença, Barroco, Classicismo e Romantismo, chegamos ao Impressionismo, movimento que aconteceu entre o final do século 19 e o início do século 20. Ouviremos trechos de músicas de seus principais representantes: Claude Debussy e Maurice Ravel. Ouça a conversa completa!