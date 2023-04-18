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Clássicos CBN

Impressionismo na música: as composições de Debussy e Ravel

Ouça a conversa completa com o comentarista Helder Trefzger

Publicado em 18 de Abril de 2023 às 18:05

Publicado em 

18 abr 2023 às 18:05
Orquestra Sinfônica Músic
Orquestra Sinfônica Crédito: Pixabay
No Clássicos CBN desta semana, com o Maestro Helder Trefzger, seguiremos nos familiarizando com os diferentes estilos musicais que surgiram e se desenvolvem ao longo dos séculos. Depois de passarmos pela Idade Média, Renascença, Barroco, Classicismo e Romantismo, chegamos ao Impressionismo, movimento que aconteceu entre o final do século 19 e o início do século 20. Ouviremos trechos de músicas de seus principais representantes: Claude Debussy e Maurice Ravel. Ouça a conversa completa!
Clássicos CBN - 18-04-23

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