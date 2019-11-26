Hoje é dia de rock! Os clássicos tocados pela orquestra

Terça-feira é dia de "Clássicos CBN" e, nesta edição, Maestro Helder Trezfger traz destaques das composições que marcam a temporada do “Rock Sinfônico”, que segue até a sexta-feira (29), às 20h no Teatro Gloria, no Centro de Vitória. Entre os destaques nas composições: obras de Rolling Stones, Metallica e Aerosmith. Confira: