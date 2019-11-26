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CLÁSSICOS CBN

Hoje é dia de rock! Os clássicos tocados pela orquestra

Proposta é levar o rock para os acordes dos instrumentos da música clássica

Publicado em 26 de Novembro de 2019 às 19:24

Publicado em 

26 nov 2019 às 19:24
Ensaio do Rock Sinfônico Crédito: Secult | Divulgação
Terça-feira é dia de "Clássicos CBN" e, nesta edição, Maestro Helder Trezfger traz destaques das composições que marcam a temporada do “Rock Sinfônico”, que segue até a sexta-feira (29), às 20h no Teatro Gloria, no Centro de Vitória. Entre os destaques nas composições: obras de Rolling Stones, Metallica e Aerosmith. Confira:
Clássicos CBN - 26-11-19
Serviço:
Orquestra Sinfônica do Espírito Santo
Rock Sinfônico
De 26 a 29 de novembro, às 20 horas
Local: Teatro Glória, Centro de Vitória
Ingressos: R$ 20 (inteira) \ R$ 10 (meia)
A venda na bilheteria do Centro Cultural Sesc Glória
[Fonte: Secult]

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