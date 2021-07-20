Henry Mancini e composições que lhe renderam prêmios, do Oscar ao Grammy

O compositor americano Henry Mancini, vencedor de quatro Oscars e nove Grammys, é o homenageado desta edição do "Clássicos CBN"! Ele é a mente por trás de diversas canções de filmes clássicos, como "Moon River", interpretada por Audrey Hepburn em "Bonequinha de Luxo" e o tema de "A Pantera Cor-de-Rosa". O maestro Helder Trefzger destaca algumas dessas obras icônicas de Mancini! Ouça: