"Heavy clássicos": a playlist com composições de impacto e energia

Nesta edição do Clássicos CBN, o maestro Helder Trefzger inicia uma minissérie sobre clássicos impactantes que marcaram época por sua força musical. São obras no estilo "heavy metal", caracterizou Trefzger. Ouça!
Clássicos CBN - 13-04-21.mp3
As composições apresentadas são (na ordem): Oh Fortuna da cantata "Carmina Burana"; o quarto movimento da Sinfonia n.º 9 de Dvorák; o início da Simfonia No. 1 de Brahms; um trecho do balé The Rite of Spring de Stravinsky; e um trecho da Tannhäuser Overture de Wagner.
O "Clássico dos Clássicos" é o quarto movimento da Sinfonia No. 9 em Ré menor de Beethoven, tocado pela Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses).
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