"Heavy clássicos": a playlist com composições de impacto e energia

Maestro Helder Trefzger regendo a Oses Crédito: Arquivo

Nesta edição do Clássicos CBN, o maestro Helder Trefzger inicia uma minissérie sobre clássicos impactantes que marcaram época por sua força musical. São obras no estilo "heavy metal", caracterizou Trefzger. Ouça!

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As composições apresentadas são (na ordem): Oh Fortuna da cantata "Carmina Burana"; o quarto movimento da Sinfonia n.º 9 de Dvorák; o início da Simfonia No. 1 de Brahms; um trecho do balé The Rite of Spring de Stravinsky; e um trecho da Tannhäuser Overture de Wagner.