Handpan: conheça o instrumento que tem origem indiana

Você conhece o instrumento handpan? Nesta edição do Clássicos CBN, o Maestro Helder Trefzger fala de um instrumento pouco usual - o handpan - inventado recentemente na Suíça, mas de inspiração em tambores de outros países, como Índia e Trinidad Tobago. Nesta semana, a Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo (Oses) se apresentará com um percussionista que executará seus arranjos nesse instrumento. Aproveitando a deixa, o Maestro traz alguns exemplos musicais que demonstram toda a versatilidade do instrumento. Ouça a conversa completa!