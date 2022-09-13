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Clássicos CBN

Handpan: conheça o instrumento que tem origem indiana

Ouça a conversa completa com Helder Trefzger

Publicado em 13 de Setembro de 2022 às 18:03

Publicado em 

13 set 2022 às 18:03
Handpan
Handpan Crédito: Pixabay
Você conhece o instrumento handpan? Nesta edição do Clássicos CBN, o Maestro Helder Trefzger fala de um instrumento pouco usual - o handpan - inventado recentemente na Suíça, mas de inspiração em tambores de outros países, como Índia e Trinidad Tobago. Nesta semana, a Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo (Oses) se apresentará com um percussionista que executará seus arranjos nesse instrumento. Aproveitando a deixa, o Maestro traz alguns exemplos musicais que demonstram toda a versatilidade do instrumento. Ouça a conversa completa!
Clássicos CBN - 13-09-22

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