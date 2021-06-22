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Grandes clássicos: os segredos do "Requiem", de Mozart

Ouça o quadro com maestro Helder Trefzger

Publicado em 22 de Junho de 2021 às 17:48

Publicado em 

22 jun 2021 às 17:48
Partitura de uma composição de Mozart
Partitura de uma composição de Mozart Crédito: Pixabay
Nesta edição do Clássicos CBN, Helder Trefzger comenta o emblemático "Requiem", uma das mais famosas composições da história da música, escrito por Wolfgang Amadeus Mozart pouco antes de morrer, em 1791. "Como ficou incompleta, pois Mozart faleceu antes mesmo de a concluir, a obra suscitou muitas lendas acerca da sua origem e também estimulou muitos compositores a terminá-la. Como se trata de uma obra sacra, escrita em homenagem aos mortos, a escolha desta terça homenageia os mais de meio milhão de brasileiros que perderam as suas vidas para a pandemia da covid 19", explica o maestro. Ouça:
Clássicos CBN - 22/06/2021

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