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CLÁSSICOS CBN

Entenda a construção de sons na Nona Sinfonia de Beethoven

Ouça as explicações com o maestro Helder Trefzger

Publicado em 05 de Novembro de 2019 às 20:32

Publicado em 

05 nov 2019 às 20:32
Ouça o quadro "Clássicos CBN" Crédito:
Nesta edição do "Clássicos CBN", o comentarista Helder Trezfger destaca a Nona Sinfonia, uma das últimas composições escritas pelo alemão Ludwig Van Beethoven, quando ele já estava completamente surdo. A sinfonia será apresentada pela Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses), sob a regência de Trefzger, nos dias 13 e 14 de novembro, às 20h, no Teatro Glória, no Centro de Vitória, marcando a abertura do “Ano Beethoven”, em que se comemora os 250 anos de nascimento do compositor. Acompanhe como o compositor construiu os sons da sinfonia e quais elementos a tornam tão marcantes, como o tema principal, o diálogo entre trompa e madeiras e "Ode à Alegria":
Clássicos CBN - 05-11-19.mp3

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