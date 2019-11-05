Entenda a construção de sons na Nona Sinfonia de Beethoven

Nesta edição do "Clássicos CBN", o comentarista Helder Trezfger destaca a Nona Sinfonia, uma das últimas composições escritas pelo alemão Ludwig Van Beethoven, quando ele já estava completamente surdo. A sinfonia será apresentada pela Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses), sob a regência de Trefzger, nos dias 13 e 14 de novembro, às 20h, no Teatro Glória, no Centro de Vitória, marcando a abertura do “Ano Beethoven”, em que se comemora os 250 anos de nascimento do compositor. Acompanhe como o compositor construiu os sons da sinfonia e quais elementos a tornam tão marcantes, como o tema principal, o diálogo entre trompa e madeiras e "Ode à Alegria":