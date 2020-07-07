Ennio Morricone é homenageado no "Clássicos CBN"

O maestro Ennio Morricone morreu na última segunda-feira (06), aos 91 anos, vítima de complicações causadas por uma queda. Vencedor de dois prêmios Oscar e três Globos de Ouro, o italiano compôs mais de 500 trilhas sonoras de filmes. Ele já foi destaque diversas vezes no Clássicos CBN, e para homenageá-lo, o maestro Helder Trefzger apresenta uma seleção de composições de Morricone. Ouça!