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COMPOSITOR DE 500 TRILHAS DE FILMES

Ennio Morricone é homenageado no "Clássicos CBN"

Ouça o Clássicos CBN desta terça-feira (07), em homenagem ao maestro italiano vencedor de dois Oscars!

Publicado em 07 de Julho de 2020 às 17:56

Publicado em 

07 jul 2020 às 17:56
Ennio Morricone Crédito: Divulgação
O maestro Ennio Morricone morreu na última segunda-feira (06), aos 91 anos, vítima de complicações causadas por uma queda. Vencedor de dois prêmios Oscar e três Globos de Ouro, o italiano compôs mais de 500 trilhas sonoras de filmes. Ele já foi destaque diversas vezes no Clássicos CBN, e para homenageá-lo, o maestro Helder Trefzger apresenta uma seleção de composições de Morricone. Ouça! 
CLÁSSICOS CBN - 07-07-20
AS COMPOSIÇÕES ESCOLHIDAS:
- "Três Homens em Conflito"
- "The Ecstasy of Gold (The Good, the Bad and the Ugly)"
- Música-tema de "Once Upon a Time in the West"
- Música-tema de "The Mission"
- Clássico dos Clássicos: "Cinema Paradiso"

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