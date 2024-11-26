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"E lucevan le stelle”: ária narra despedida de Mario Cavaradossi à vida e à amada

Ouça os comentários de Helder Trefzger

Publicado em 26 de Novembro de 2024 às 16:59

Publicado em 

26 nov 2024 às 16:59
Ópera
Ópera Crédito: Pexels
Nesta edição de "Clássicos CBN", o comentarista Helder Trefzger fala da 12ª edição do Festival de Música Erudita do Espírito Santo, marcado para encerrar no próximo sábado (30). A Orquestra Sinfônica do Estado é a responsável por encerrar a programação com um concerto, com direito à dramática ária "E lucevan le stelle”, da ópera Tosca, de Giacomo Puccini. O espetáculo narra o envolvimento da cantora de ópera Floria Tosca e do pintor Mario Caravadossi. No terceiro ato, a canção é utilizada para detalhar a despedida do pintor à vida e à amada. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN Classicos CBN - 26-11-24

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