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Clássicos CBN

Dia do Rock tem playlist do maestro; e a retomada de apresentações da Oses

Ouça a playlist do maestro Helder Trefzger

Publicado em 13 de Julho de 2021 às 17:46

Publicado em 

13 jul 2021 às 17:46
Guitarra elétrica
Guitarra elétrica Crédito: Pixabay
Para entrar no clima do Dia Mundial do Rock, neste dia 13 de julho, o Clássicos CBN relembra alguns temas do espetáculo "Rock Sinfônico", tradicionalmente realizado pela Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses). "São temas empolgantes de bandas conhecidas executados com o acompanhamento de grandes orquestras", conta o maestro Helder Trefzger. Ouça a playlist completa!
Clássicos CBN - 13/07/2021
A playlist conta com: Rock You Like A Hurricane, da banda Scorpions; Sweet Child O'Mine e November Rain, do Guns N' Roses; Who Wants To Live Forever e Bohemian Rhapsody, do Queen; e Live and Let Die, de Paul McCartney. O "Clássico dos Clássicos" é a música Satisfaction, dos Rolling Stones.

Retomada dos concertos da Oses

No próximo dia 28 de julho ​(quarta-feira), a Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses), dirigida pelo maestro Helder Trefzger, vai começar a retomar seus tradicionais concertos presenciais. O primeiro, no dia 28, será realizado no Palácio da Cultura Sônia Cabral. Por conta da pandemia, a composição da Oses será reduzida há um grupo menor de músicos. A obra apresentada será o Septeto Opus 20 de Beethoven.

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