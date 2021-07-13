Dia do Rock tem playlist do maestro; e a retomada de apresentações da Oses

Para entrar no clima do Dia Mundial do Rock, neste dia 13 de julho, o Clássicos CBN relembra alguns temas do espetáculo "Rock Sinfônico", tradicionalmente realizado pela Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses). "São temas empolgantes de bandas conhecidas executados com o acompanhamento de grandes orquestras", conta o maestro Helder Trefzger. Ouça a playlist completa!
Clássicos CBN - 13/07/2021
A playlist conta com: Rock You Like A Hurricane, da banda Scorpions; Sweet Child O'Mine e November Rain, do Guns N' Roses; Who Wants To Live Forever e Bohemian Rhapsody, do Queen; e Live and Let Die, de Paul McCartney. O "Clássico dos Clássicos" é a música Satisfaction, dos Rolling Stones.
Retomada dos concertos da Oses
No próximo dia 28 de julho (quarta-feira), a Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses), dirigida pelo maestro Helder Trefzger, vai começar a retomar seus tradicionais concertos presenciais. O primeiro, no dia 28, será realizado no Palácio da Cultura Sônia Cabral. Por conta da pandemia, a composição da Oses será reduzida há um grupo menor de músicos. A obra apresentada será o Septeto Opus 20 de Beethoven.