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Clássicos CBN

'Coringa da orquestra': o fagote e as composições que exploram seus sons

Ouça o maestro Helder Trefzger

Publicado em 29 de Dezembro de 2021 às 00:14

Publicado em 

29 dez 2021 às 00:14
Fagote
Fagote Crédito: Pixabay
Nesta edição do Clássicos CBN, o instrumento em destaque é o fagote! Muito utilizado para reforçar os sons graves da orquestra, ao lado de violoncelos e contrabaixos, o fagote também tem o seu lado solista. Ravel e Stravinsky exploraram os seus sons mais agudos. Prokofiev lhe deu protagonismo. E Donizetti lhe confiou a introdução de uma das suas mais famosas árias. Segundo o maestro Helder Trefzger, o fagote pode figurar de coadjuvante a protagonista de uma obra e é o 'coringa da orquestra'. Ouça:
Clássicos CBN - 28-12-21.mp3

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