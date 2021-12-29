'Coringa da orquestra': o fagote e as composições que exploram seus sons

Nesta edição do Clássicos CBN, o instrumento em destaque é o fagote! Muito utilizado para reforçar os sons graves da orquestra, ao lado de violoncelos e contrabaixos, o fagote também tem o seu lado solista. Ravel e Stravinsky exploraram os seus sons mais agudos. Prokofiev lhe deu protagonismo. E Donizetti lhe confiou a introdução de uma das suas mais famosas árias. Segundo o maestro Helder Trefzger, o fagote pode figurar de coadjuvante a protagonista de uma obra e é o 'coringa da orquestra'. Ouça: