Conheça o Septeto de Beethoven, que inaugura o programa da volta nos concertos da Oses

Nesta edição do Clássicos CBN, o maestro Helder Trezfger destaca a música de câmera - tocadas por pequenos grupos, muito popular nos séculos XVIII e XIX. A composição escolhida foi o Septeto de Beethoven (Op. 20), de 1799. A obra é uma das mais tocadas durante a vida do compositor alemão e vai abrir a programação de retomada dos concertos Orquestra Sinfônica do Espírito Santo nos teatros, com a presença de público. Ouça!