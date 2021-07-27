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Clássicos CBN

Conheça o Septeto de Beethoven, que inaugura o programa da volta nos concertos da Oses

O destaque musical é do maestro Helder Trezfger

Publicado em 27 de Julho de 2021 às 17:40

Publicado em 

27 jul 2021 às 17:40
Monumento a Beethoven na Münsterplatz, em Bonn (Alemanha), cidade natal do compositor
Monumento a Beethoven na Münsterplatz, em Bonn (Alemanha), cidade natal do compositor Crédito: Pixabay
Nesta edição do Clássicos CBN, o maestro Helder Trezfger destaca a música de câmera - tocadas por pequenos grupos, muito popular nos séculos XVIII e XIX. A composição escolhida foi o Septeto de Beethoven (Op. 20), de 1799. A obra é uma das mais tocadas durante a vida do compositor alemão e vai abrir a programação de retomada dos concertos Orquestra Sinfônica do Espírito Santo nos teatros, com a presença de público. Ouça!
Clássicos CBN - 27/07/2021
O "Clássico dos Clássicos" é um trecho do quatro movimento da Sinfonia n. 5, de Beethoven.

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