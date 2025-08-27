Conheça mais sobre o balé Daphnis e Chloé

Nesta edição de Clássicos CBN, o Maestro Helder Trefzger traz como destaque que o compositor francês Maurice Ravel escreveu a música para o balé Daphnis et Chloé entre 1909 e 1912. Daphnis e Chloé é um dos mais antigos romances gregos. Escrito por volta do século II d.C., sua autoria é atribuída a um autor de nome Longus, a respeito do qual pouco se sabe. A história fala da vida do pastor Daphnis e da pastora Chloé, seu amor e suas aventuras. Ambos foram abandonados pelos respectivos pais quando muito pequenos, na ilha de Lesbos, e criados por pastores: À medida que cresciam, se apaixonavam um pelo outro, sem compreenderem o significado do amor que sentiam. Em um dia de festa, Chloé é sequestrada por piratas, Daphnis chora e reza para que ela retorne com vida. O deus Pan o ajuda e resgata Chloé. Todos comemoram seu regresso, uma grande festa é armada e os dois podem, finalmente, se casar. Posteriormente ele organizou a música em duas suítes, cada uma com três movimentos. A segunda suíte inicia-se com o Nascer do dia, seguido pela Pantomima e terminando com a Dança Geral. Ouça a conversa completa!