Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Clássicos CBN

Conheça mais sobre o balé Daphnis e Chloé

Ouça os comentários de Helder Trefzger

Publicado em 27 de Agosto de 2025 às 11:18

Publicado em 

27 ago 2025 às 11:18
Balé
Balé Crédito: Pexels
Nesta edição de Clássicos CBN, o Maestro Helder Trefzger traz como destaque que o compositor francês Maurice Ravel escreveu a música para o balé Daphnis et Chloé entre 1909 e 1912. Daphnis e Chloé é um dos mais antigos romances gregos. Escrito por volta do século II d.C., sua autoria é atribuída a um autor de nome Longus, a respeito do qual pouco se sabe. A história fala da vida do pastor Daphnis e da pastora Chloé, seu amor e suas aventuras. Ambos foram abandonados pelos respectivos pais quando muito pequenos, na ilha de Lesbos, e criados por pastores: À medida que cresciam, se apaixonavam um pelo outro, sem compreenderem o significado do amor que sentiam. Em um dia de festa, Chloé é sequestrada por piratas, Daphnis chora e reza para que ela retorne com vida. O deus Pan o ajuda e resgata Chloé. Todos comemoram seu regresso, uma grande festa é armada e os dois podem, finalmente, se casar. Posteriormente ele organizou a música em duas suítes, cada uma com três movimentos. A segunda suíte inicia-se com o Nascer do dia, seguido pela Pantomima e terminando com a Dança Geral. Ouça a conversa completa!
Clássicos CBN - 26-08-25

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Petrobras reduz preço do querosene de aviação
Petrobras reduz preço do querosene de aviação em 14,2%
Frei Betto participa de pré-estreia gratuita de documentário em Vitória
Frei Betto participa de pré-estreia gratuita de documentário em Vitória
Homem chuta carro de mulher em briga de trânsito em Cachoeiro
Homem chuta carro de mulher em briga de trânsito em Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados