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Clássicos CBN

Parte 2: as composições que marcam as trilhas de casamentos

Ouça a conversa completa com o maestro Helder Trefzger!

Publicado em 12 de Abril de 2022 às 18:06

Publicado em 

12 abr 2022 às 18:06
Casamento, casal, noivado, aliança
Casamento Crédito: Pexels
Nesta edição do "Clássicos CBN", o maestro Helder Trefzger traz como destaque novas composições que embalam o clima de casamentos. Ouça a conversa completa!
Clássicos CBN - 12-04-22.mp3

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