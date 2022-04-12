Parte 2: as composições que marcam as trilhas de casamentos

Nesta edição do "Clássicos CBN", o maestro Helder Trefzger traz como destaque novas composições que embalam o clima de casamentos. Ouça a conversa completa!
Clássicos CBN - 12-04-22.mp3
Publicado em 12 de Abril de 2022 às 18:06
Publicado em
Este vídeo pode te interessar
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta