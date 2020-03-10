Conheça detalhes e histórias da Sinfonia de Inverno, de Tchaikovsky

Neste "Clássicos CBN", o maestro Helder Trefzger conta mais histórias e detalhes da chamada Sinfonia de Inverno do compositor Tchaikovsky. Ouça e conheça mais:
Clássicos CBN - 10-03-20
Publicado em 10 de Março de 2020 às 19:20
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