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CLÁSSICOS CBN

Conheça detalhes e histórias da Sinfonia de Inverno, de Tchaikovsky

Maestro Helder revela detalhes da produção

Publicado em 10 de Março de 2020 às 19:20

Publicado em 

10 mar 2020 às 19:20
Orquestra Sinfônica e a obra de Tchaikovsky Crédito: Fernando Madeira
Neste "Clássicos CBN", o maestro Helder Trefzger conta mais histórias e detalhes da chamada Sinfonia de Inverno do compositor Tchaikovsky. Ouça e conheça mais:
Clássicos CBN - 10-03-20

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