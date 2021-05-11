Conheça a obra de Chopin, um dos maiores pianistas da história

Nesta edição do Clássicos CBN, Helder Trefzger presta uma homenagem a Frédéric Chopin, um dos principais nomes da música pianística do século XIX.O polonês radicado na França é considerado um dos maiores pianistas de música clássica de todos os tempos.
Ouça a playlist preparada pelo Maestro:
As obras apresentadas são: Estudo Op. 10, No. 8; Valsa, Op. 64, No. 6; Valsa No. 7, Op. 64 No. 2; Noturnos, Op. 9; Estudo Op. 10, No. 3 (Tristesse); e Estudo Op. 10, nº. 12 (Revolucionário).
O "Clássico dos Clássicos" é a Polonaise Op. 53.