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MÚSICA

Conheça a obra de Chopin, um dos maiores pianistas da história

Ouça o Clássicos CBN desta terça (11), com o maestro Helder Trefzger

Publicado em 11 de Maio de 2021 às 15:55

Publicado em 

11 mai 2021 às 15:55
Frédéric Chopin, compositor polonês radicado na França, viveu por 39 anos no século XIX Crédito: Reprodução
Nesta edição do Clássicos CBN, Helder Trefzger presta uma homenagem a Frédéric Chopin, um dos principais nomes da música pianística do século XIX.O polonês radicado na França é considerado um dos maiores pianistas de música clássica de todos os tempos. 
Ouça a playlist preparada pelo Maestro:
As obras apresentadas são: Estudo Op. 10, No. 8; Valsa, Op. 64, No. 6; Valsa No. 7, Op. 64 No. 2; Noturnos, Op. 9; Estudo Op. 10, No. 3 (Tristesse); e Estudo Op. 10, nº. 12 (Revolucionário).
O "Clássico dos Clássicos" é a Polonaise Op. 53.

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