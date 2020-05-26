Conheça a música clássica na época colonial brasileira e seu brilho

Nesta edição do Clássicos CBN, o maestro Helder Trefzger destaca as composições que marcaram o período colonial brasileiro. Segundo o comentarista, boa parte da população nem imagina que essas músicas existem, mas na história elas também se fazem presentes e marcam época. Confira:
CLÁSSICOS CBN - 26-05-20
As composições:
José Maurício Nunes Garcia - Missa de Santa Cecília
Marcos Coelho Neto, (Vila Rica [Ouro Preto], 1740 1806) - Hino a Quatro Maria mater gratiae
Lobo de Mesquita (Diamantina MG) - Salve Regina
Francisco Gomes da Rocha - Novena de Nossa Senhora do Pilar
Manoel Dias de Oliveira - 'Magnificat'
Mozart - Coronation Mass K 317