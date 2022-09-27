Concertos para piano e orquestra que os jovens costumam estudar e tocar em suas carreiras

Nesta edição do Clássicos CBN o tema em destaque são dois concertos para piano e orquestra que muitos jovens costumam estudar e tocar ao longo das suas carreiras. E aqui no Espírito Santo não é diferente, pois nessa quinta-feira (29), na apresentação da Orquestra Sinfônica do ES, teremos dois adolescentes, de 10 e 13 anos tocando respectivamente os concertos de Joseph Haydn em ré maior e o Concerto n. 1, em sol menor, de Félix Mendelssohn. Vamos ouvir um trechinho de cada concerto e saber quem são esses jovens pianistas capixabas. Ouça a conversa completa!