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Clássicos CBN

Concertos para piano e orquestra que os jovens costumam estudar e tocar em suas carreiras

Ouça a conversa completa com o maestro Helder Trefzger

Publicado em 27 de Setembro de 2022 às 18:11

Publicado em 

27 set 2022 às 18:11
Piano, música clássica, partitura
Piano, música clássica, partitura Crédito: Pixabay
Nesta edição do Clássicos CBN o tema em destaque são dois concertos para piano e orquestra que muitos jovens costumam estudar e tocar ao longo das suas carreiras. E aqui no Espírito Santo não é diferente, pois nessa quinta-feira (29), na apresentação da Orquestra Sinfônica do ES, teremos dois adolescentes, de 10 e 13 anos tocando respectivamente os concertos de Joseph Haydn em ré maior e o Concerto n. 1, em sol menor, de Félix Mendelssohn. Vamos ouvir um trechinho de cada concerto e saber quem são esses jovens pianistas capixabas. Ouça a conversa completa!
Clássicos CBN - 27-09-22

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