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Clássicos CBN

Concertos para piano: composições de Antonín Dvorák e Edvard Grieg são destaques

Ouça a seleção especial feita pelo comentarista Helder Trefzger

Publicado em 12 de Setembro de 2023 às 17:56

Publicado em 

12 set 2023 às 17:56
Piano
Piano Crédito: Freepik
Nesta semana, a Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo (Oses) realiza um concerto especial, com um repertório inspirador. Aproveitando essa deixa, falaremos um pouco dessas músicas. O compositor tcheco Antonín Dvorák é um dos principais nomes do romantismo na música clássica do século 19. A sua sinfonia n. 8 foi inspirada na tradição popular da região da boêmia, sua terra natal. Além dessa peça, traremos o célebre concerto para piano em lá menor, do compositor norueguês Edward Grieg. Tema para Maestro Helder Trefzger nesta edição do Clássicos CBN. Ouça a conversa completa!
Clássicos CBN - 12-09-23

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