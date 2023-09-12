Concertos para piano: composições de Antonín Dvorák e Edvard Grieg são destaques

Nesta semana, a Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo (Oses) realiza um concerto especial, com um repertório inspirador. Aproveitando essa deixa, falaremos um pouco dessas músicas. O compositor tcheco Antonín Dvorák é um dos principais nomes do romantismo na música clássica do século 19. A sua sinfonia n. 8 foi inspirada na tradição popular da região da boêmia, sua terra natal. Além dessa peça, traremos o célebre concerto para piano em lá menor, do compositor norueguês Edward Grieg. Tema para Maestro Helder Trefzger nesta edição do Clássicos CBN. Ouça a conversa completa!