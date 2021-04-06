Composta por Cariê Lindenberg, "Devaneio" marca vida de capixabas

Carlos Fernando Lindenberg Filho, que morreu nesta terça-feira (06) por complicações de uma pneumonia, além de ser empresário, escritor e fundador da Rede Gazeta, teve também uma trajetória marcante na música. Cariê, como era conhecido, é homenageado nesta edição do Clássicos CBN. O maestro Helder Trezfger apresenta diferentes versões de "Devaneio", principal composição do músico, que acompanhava o capixaba ao acordar e dormir. A composição era usada para abrir e fechar a programação da TV Gazeta nos seus primeiros anos, quando não havia transmissão 24 horas por dia.