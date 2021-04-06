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CLÁSSICOS CBN faz homenagem

Composta por Cariê Lindenberg, "Devaneio" marca vida de capixabas

No Clássicos CBN desta terça (06), o maestro Helder Trezfger homenageia o músico Cariê Lindenberg

Publicado em 06 de Abril de 2021 às 16:47

Publicado em 

06 abr 2021 às 16:47
O empresário, escritor e músico Cariê Lindenberg posa na sala de música de sua casa, na Ilha do Frade, em Vitória Crédito: Mônica Zorzanelli
Carlos Fernando Lindenberg Filho, que morreu nesta terça-feira (06) por complicações de uma pneumonia, além de ser empresário, escritor e fundador da Rede Gazeta, teve também uma trajetória marcante na música. Cariê, como era conhecido, é homenageado nesta edição do Clássicos CBN. O maestro Helder Trezfger apresenta diferentes versões de "Devaneio", principal composição do músico, que acompanhava o capixaba ao acordar e dormir. A composição era usada para abrir e fechar a programação da TV Gazeta nos seus primeiros anos, quando não havia transmissão 24 horas por dia.
Clássicos CBN - 06-04-21
A canção foi ao ar durante anos, enquanto na TV eram veiculadas imagens de pontos importantes do Espírito Santo e da rotina de então dos capixabas. Ouça!

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