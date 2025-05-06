Composições de Mozart: concerto para flauta e harpa

Nesta edição do Clássicos CBN, o Maestro Helder Trefzger traz como destaque que em 1778, logo após chegar em Paris juntamente com a sua mãe, Wolfgang Amadeus Mozart recebeu uma encomenda do Duque de Guisnes. Era um concerto para que ele, flautista, pudesse tocar com a filha, harpista. Ela era uma excelente harpista e o Duque, apesar de amador, dominava muito bem a flauta. E, assim, surgiu o famoso Concerto para Flauta e Harpa de Mozart, obra obrigatória nos concertos mundo afora. Ouça a conversa completa!