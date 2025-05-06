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Clássicos CBN

Composições de Mozart: concerto para flauta e harpa

Ouça a conversa com o comentarista Maestro Helder Trefzger!

Publicado em 06 de Maio de 2025 às 18:23

Publicado em 

06 mai 2025 às 18:23
Harpa
Harpa Crédito: Pixabay
Nesta edição do Clássicos CBN, o Maestro Helder Trefzger traz como destaque que em 1778, logo após chegar em Paris juntamente com a sua mãe, Wolfgang Amadeus Mozart recebeu uma encomenda do Duque de Guisnes. Era um concerto para que ele, flautista, pudesse tocar com a filha, harpista. Ela era uma excelente harpista e o Duque, apesar de amador, dominava muito bem a flauta. E, assim, surgiu o famoso Concerto para Flauta e Harpa de Mozart, obra obrigatória nos concertos mundo afora. Ouça a conversa completa!
Clássicos CBN - 06-05-25

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