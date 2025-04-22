Com direito a músicas clássicas: o gosto musical do Papa Francisco

O Papa Francisco, em entrevistas, manifestou a sua predileção pela música clássica, além de revelar o gosto também pelas músicas cantadas por Edith Piaf e é claro, pelo tango argentino, em especial, de Piazzolla. No universo clássico Francisco, o Clássicos CBN, com o Maestro Helder Trefzger, listou algumas obras das quais ouviremos trechos. Destaque para um trecho da Grande Missa em dó menor, de Mozart, que, nas palavras do pontífice, “nos eleva a Deus”. Ouça a conversa completa!