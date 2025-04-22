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Clássicos CBN

Com direito a músicas clássicas: o gosto musical do Papa Francisco

Ouça a conversa com o Maestro Helder Trefzger

Publicado em 22 de Abril de 2025 às 18:13

Publicado em 

22 abr 2025 às 18:13
Papa Francisco morre aos 88 anos
Papa Francisco morre aos 88 anos Crédito: Brazil Photo Press/Folhapress - Arquivo 07.10.2015
O Papa Francisco, em entrevistas, manifestou a sua predileção pela música clássica, além de revelar o gosto também pelas músicas cantadas por Edith Piaf e é claro, pelo tango argentino, em especial, de Piazzolla. No universo clássico Francisco, o Clássicos CBN, com o Maestro Helder Trefzger, listou algumas obras das quais ouviremos trechos. Destaque para um trecho da Grande Missa em dó menor, de Mozart, que, nas palavras do pontífice, “nos eleva a Deus”. Ouça a conversa completa!
Clássicos CBN - 22-04-25

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