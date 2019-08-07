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CLÁSSICOS CBN

Clássicos: Tchaikovsky e a obra sobre Romeu e Julieta

Publicado em 06 de Agosto de 2019 às 21:17

Publicado em 

06 ago 2019 às 21:17
Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (OSES) Crédito: Marcelo Siqueira/SECULT
Neste quadro "Clássicos CBN", o comentarista e maestro Helder Trefzger traz uma referência shakespeariana aos ouvintes. Ele apresenta em detalhes a composição sobre Romeu e Julieta em uma versão composta por Tchaikovsky.
Confira:
Clássicos CBN - 06-08-19.mp3
SERVIÇO: Sinfônica do ES abre temporada do 2º semestre com obra ‘Romeu e Julieta’
No repertório, a obra Romeu e Julieta, a mais famosa das tragédias de William Shakespeare, em uma versão composta por Tchaikovsky, seguida pela lendária e trágica história de Tristão e Isolda, escrita por Richard Wagner. Por fim, a peça escrita para violino e orquestra, Poème, composta pelo francês Ernest Chausson.
As apresentações serão na sexta-feira (09), ás 20h e no sábado (10), às 17h, no Teatro do Sesi, em Jardim da Penha, Vitória. E contam com a regência do maestro Leonardo David e solo da violinista convidada, Gabriela Queiroz. Os ingressos custam R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia) e podem ser adquiridos com antecedência na bilheteria do Teatro do Sesi. Telefone: (27) 3334-7323.

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