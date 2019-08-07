Clássicos: Tchaikovsky e a obra sobre Romeu e Julieta

Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (OSES) Crédito: Marcelo Siqueira/SECULT

Neste quadro "Clássicos CBN", o comentarista e maestro Helder Trefzger traz uma referência shakespeariana aos ouvintes. Ele apresenta em detalhes a composição sobre Romeu e Julieta em uma versão composta por Tchaikovsky.

Confira:

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SERVIÇO: Sinfônica do ES abre temporada do 2º semestre com obra ‘Romeu e Julieta’

No repertório, a obra Romeu e Julieta, a mais famosa das tragédias de William Shakespeare, em uma versão composta por Tchaikovsky, seguida pela lendária e trágica história de Tristão e Isolda, escrita por Richard Wagner. Por fim, a peça escrita para violino e orquestra, Poème, composta pelo francês Ernest Chausson.