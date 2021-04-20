Clássicos de impacto: a playlist com composições de energia - parte 2

Nesta edição do Clássicos CBN, o maestro Helder Trefzger continua a minissérie dos "heavy clássicos" - as obras impactantes que marcaram época por sua força musical. Ouça!
Clássicos CBN - 20-04-21
As obras são:
- Mars the Bringer of War, da suíte The Planets, de Gustav Holst;
- 1812 Overture, de Tchaikovsky;
- o primeiro movimento da Sinfonia No. 5 em Dó menor de Beethoven;
- e o quinto movimento da Sinfonia No. 5 de Mahler.
O "Clássico dos Clássicos" é o Concerto para piano e orquestra n.º 1 de Tchaikovsky.
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