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"Heavy clássicos"

Clássicos de impacto: a playlist com composições de energia - parte 2

Ouça o Clássicos CBN desta terça-feira (20), com o maestro Helder Trefzger! "Heavy clássicos": a playlist com composições de impacto e energia

Publicado em 20 de Abril de 2021 às 14:15

Publicado em 

20 abr 2021 às 14:15
Orquestra Petrobras Sinfônica Crédito: Divulgação
Nesta edição do Clássicos CBN, o maestro Helder Trefzger continua a minissérie dos "heavy clássicos" - as obras impactantes que marcaram época por sua força musical. Ouça!
Clássicos CBN - 20-04-21
As obras são: 
- Mars the Bringer of War, da suíte The Planets, de Gustav Holst;
- 1812 Overture, de Tchaikovsky;
- o primeiro movimento da Sinfonia No. 5 em Dó menor de Beethoven;
- e o quinto movimento da Sinfonia No. 5 de Mahler.
O "Clássico dos Clássicos" é o Concerto para piano e orquestra n.º 1 de Tchaikovsky.
Ouça a playlist "Clássicos impactantes" completa no Spotify! Clique aqui!

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