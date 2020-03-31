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CLÁSSICOS CBN

"Clássicos CBN": uma playlist para você conhecer o período barroco

Os destaques, nesta terça-feira (31), são composições que remetem ao período barroco

Publicado em 31 de Março de 2020 às 17:36

Publicado em 

31 mar 2020 às 17:36
concerto, orquestra, apresentação violino, música clássica Crédito: Pixabay
Nesta edição do "Clássicos CBN", Maestro Helder Trefzger destaca uma playlist para os ouvintes acompanharem durante esse período de isolamento social, considerado fundamental na prevenção ao novo coronavírus. Nesta primeira dica, você pode conhecer mais sobre as composições do período barroco. Confira:
CLÁSSICOS CBN - 31-03-20
AS COMPOSIÇÕES EM DESTAQUE:
1 - Bach: Brandenburg Concerto nº 3
2 - Handel: Water Music
3 - Vivaldi: Concerto alla Rustica
4 - Gluck: Orfeo ed Euridice - Dance of the Blessed Spirits
5 - "Clássico dos Clássicos": Pachelbel's Canon In D

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