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"Clássicos CBN": uma playlist de Beethoven para compor sua quarentena

Confira a seleção preparada pelo Maestro Helder Trezfger

Publicado em 14 de Abril de 2020 às 17:55

Publicado em 

14 abr 2020 às 17:55
Orquestra Sinfônica do Espírito Santo Crédito: Marcelo Siqueira
Nesta edição do Clássicos CBN o destaque trazido por Maestro Helder Trezfger remete ao início da obra de Beethoven, um dos mais importantes artistas da música clássica. Justamente nesse ano, estamos celebrando os 250 anos do nascimento do compositor alemão. Confira:
CLÁSSICOS CBN - 14-04-20
 
As composições para sua playlist:
Exemplo 1: Beethoven Violino Sonata No.5, Op. 24, Spring
Exemplo 2: Beethoven Symphony: No.6 in F major, Op. 68
Exemplo 3: Beethoven Symphony: No. 5 
Exemplo 4: Sonata No. 8 in C minor, Op 13 (Pathétique)
Exemplo 5: Moonlight Sonata Op. 27 No. 2
Exemplo 6: "Clássico dos Clássicos": Symphony No. 9

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