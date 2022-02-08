Bruckner, Mozart e Brahms e suas obras que evidenciam o trombone

Nesta edição do Clássicos CBN, Helder Trefzger encerra a série que apresenta determinados instrumentos que se destacam em composições. O último escolhido é o trombone, em obras de Bruckner, Mozart e Brahms. Ouça:
Clássicos CBN - 08/02/2022
Publicado em 08 de Fevereiro de 2022 às 18:27
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