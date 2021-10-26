Brahms e Rimsky-Korsakov: duas composições que evidenciam o violino

Nesta edição do Clássicos CBN, Helder Trefzger inicia um novo desafio: apresentar as composições que destacam um instrumento específico, começando pelo violino. O maestro conta que a Sinfonia n. 1 de Johannes Brahms foi concluída em 1876 e traz, em seu segundo movimento, um belo solo de violino, considerado uma das melodias mais expressivas escritas pelo compositor alemão. Já o compositor russo Rimsky-Korsakov escreveu a Suíte Scheherazade em 1888, inspirado pelas histórias das mil e uma noites. Logo na abertura, no movimento intitulado “O mar e o navio de Simbad”, o compositor escreve um solo de violino, representando a própria Scheherazade. Ouça!