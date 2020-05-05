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"Bolero de Ravel" é destaque na playlist de quarentena do maestro

As composições do pós-romantismo dão o tom da seleção do Maestro Helder Trefzger

Publicado em 05 de Maio de 2020 às 17:43

Publicado em 

05 mai 2020 às 17:43
Orquestra Crédito: Pixabay
Nesta edição do Clássicos CBN o Maestro Helder Trefzger continua a trazer os ouvintes a possibilidade de conhecer os destaques da música clássica por meio da sua playlist em tempos de isolamento social. Nesta terça-feira (05) o destaque são as músicas do período do pós romantismo, do final Século XIX e início do século XX - em destaque as composições do Bolero, obra musical criada pelo compositor Maurice Ravel. Acompanhe:
CLÁSSICOS CBN - 05-05-20
Conheça a playlist do maestro:
Exemplo 1 - "Bolero", de Ravel Tutti
Exemplo 2 - Quadros de uma exposição versão de Ravel
Exemplo 3 - Richard Strauss: "Also sprach Zarathustra" Introduction (Proms 2012)
Exemplo 4 - Shostakovich: Trechos do terceiro movimento
Exemplo 5 - Stravinsky: The Rite of Spring London Symphony OrchestraSir Simon Rattle
Exemplo 6 - Outro trecho : Stravinsky The Rite of Spring London Symphony OrchestraSir Simon Rattle
Exemplo 7 - "Clássico dos Clássicos" : Final do Bolero

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