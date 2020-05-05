"Bolero de Ravel" é destaque na playlist de quarentena do maestro

Nesta edição do Clássicos CBN o Maestro Helder Trefzger continua a trazer os ouvintes a possibilidade de conhecer os destaques da música clássica por meio da sua playlist em tempos de isolamento social. Nesta terça-feira (05) o destaque são as músicas do período do pós romantismo, do final Século XIX e início do século XX - em destaque as composições do Bolero, obra musical criada pelo compositor Maurice Ravel. Acompanhe: