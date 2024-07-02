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Clássicos CBN

Bicentenário da imigração alemã no Brasil: ouça Bach, Bethooven e mais!

Ouça os comentários do Maestro Helder Trefzger

Publicado em 02 de Julho de 2024 às 17:33

Publicado em 

02 jul 2024 às 17:33
Música clássica/Bach
Música clássica/Bach Crédito: Pexels
No dia 25 de julho deste ano, o Brasil comemora o bicentenário da imigração alemã. Nesta mesma data, em 1824, imigrantes que estavam a bordo do Navio Germania fundaram a primeira colônia alemã em solo brasileiro, a São Leopoldo, no Rio Grande do Sul.
Desde aquele período, entre os séculos XIX e XX, cerca de 300 mil imigrantes vieram para o Brasil, contribuindo para as mais diversas áreas, da agricultura ao comércio e às artes. Em comemoração, nesta edição de "Clássicos CBN", maestro Helder Trefzger apresenta obras de compositores alemães, como Bach, Handel, Beethoven, Brahms e Richard Strauss. Ouça a conversa completa!
Clássicos CBN - 02-07-24

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