Bicentenário da imigração alemã no Brasil: ouça Bach, Bethooven e mais!

No dia 25 de julho deste ano, o Brasil comemora o bicentenário da imigração alemã. Nesta mesma data, em 1824, imigrantes que estavam a bordo do Navio Germania fundaram a primeira colônia alemã em solo brasileiro, a São Leopoldo, no Rio Grande do Sul.

Desde aquele período, entre os séculos XIX e XX, cerca de 300 mil imigrantes vieram para o Brasil, contribuindo para as mais diversas áreas, da agricultura ao comércio e às artes. Em comemoração, nesta edição de "Clássicos CBN", maestro Helder Trefzger apresenta obras de compositores alemães, como Bach, Handel, Beethoven, Brahms e Richard Strauss. Ouça a conversa completa!