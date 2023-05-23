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Clássicos CBN

Bachianas: Heitor Villa-Lobos é destaque na playlist do Maestro

Ouça a conversa completa com o comentarista Helder Trefzger

Publicado em 23 de Maio de 2023 às 18:17

Publicado em 

23 mai 2023 às 18:17
Violoncelo, música clássica, músico
Violoncelo, música clássica, músico, Crédito: Pexels
O destaque desta edição do Clássicos CBN, com o comentarista Helder Trefzger, é aquele considerado o compositor clássico mais importante dos últimos tempos: Heitor Villa-Lobos. Villa, como era chamado, gostava de colocar em algumas de suas obras o folclore brasileiro e os sons da natureza. Ele também era um fã da música de Johann Sebastian Bach. Entre 1931 e 1945 ele compôs uma série de obras as quais ele chamou de Bachianas Brasileiras - nove, ao todo. Nelas ele fundiu o material folclórico brasileiro às formas pré-clássicas, ao estilo de Bach.  Ouça a conversa completa!
Clássicos CBN - 23-05-23

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