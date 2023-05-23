Bachianas: Heitor Villa-Lobos é destaque na playlist do Maestro

O destaque desta edição do Clássicos CBN, com o comentarista Helder Trefzger, é aquele considerado o compositor clássico mais importante dos últimos tempos: Heitor Villa-Lobos. Villa, como era chamado, gostava de colocar em algumas de suas obras o folclore brasileiro e os sons da natureza. Ele também era um fã da música de Johann Sebastian Bach. Entre 1931 e 1945 ele compôs uma série de obras as quais ele chamou de Bachianas Brasileiras - nove, ao todo. Nelas ele fundiu o material folclórico brasileiro às formas pré-clássicas, ao estilo de Bach. Ouça a conversa completa!