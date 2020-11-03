As trilhas clássicas de romance na obra do italiano Ennio Morricone

O compositor em destaque nesta edição do Clássicos CBN é o italiano Ennio Morricone, que morreu em julho deste ano e é ganhador de dois prêmios Oscar e três Globos de Ouro. O maestro Helder Trefzger nos leva para o clima das trilhas de filmes e apresenta as composições românticas de Morricone que marcaram produções cinematográficas. Ouça a playlist do maestro e reviva os clássicos!