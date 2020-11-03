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MÚSICAS na CBN

As trilhas clássicas de romance na obra do italiano Ennio Morricone

Ouça a playlist do maestro Helder Tregzer!

Publicado em 03 de Novembro de 2020 às 16:38

Publicado em 

03 nov 2020 às 16:38
Ennio Morricone Crédito: Reprodução
O compositor em destaque nesta edição do Clássicos CBN é o italiano Ennio Morricone, que morreu em julho deste ano e é ganhador de dois prêmios Oscar e três Globos de Ouro. O maestro Helder Trefzger nos leva para o clima das trilhas de filmes e apresenta as composições românticas de Morricone que marcaram produções cinematográficas. Ouça a playlist do maestro e reviva os clássicos!
Clássicos CBN - 03-11-20.mp3
Na playlist do maestro: This Kind of love; La Califfa; Era uma vez no Oeste; Irene de Os Intocáveis; e Viaggio con Anita. No "Clássico dos Clássicos": Cinema Paradiso.
 

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