As obras em destaque na segunda temporada da Oses em 2019

Nesta terça-feira (30), o maestro Helder Trefzger apresenta as obras que serão destaque nos concertos do segunda temporada de 2019 da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses). Entre elas estão composições de Johannes Brahms, Antonín Dvorák, Joseph Haydn e Ludwig van Beethoven. Acompanhe!
Clássicos CBN - 30-07-19.mp3
OS EXEMPLOS:
Exemplo 1 Romeu e Julieta trecho do tema de amor
Exemplo 2 Três Homens em conflito
Exemplo 3 Super Mario Bros Theme Song
Exemplo 4 Dvorak Concerto para violoncelo tutti do inicio
Exemplo 5 Brahms Hungarian dance No6
Exemplo 6 Haydn Surprise Symphony
Exemplo 7 Beethoven Sinf 9 segundo movimento
Exemplo 8 Beethoven Sinf 9 Tema principal
Exemplo 9 Clássico dos Clássicos Tchaikovsky Quebra NozesMarcha