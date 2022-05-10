As composições de Heitor Villa-Lobos são destaques no 'Clássicos CBN'

Heitor Villa-Lobos é considerado o maior compositor brasileiro de todos os tempos! Dono de uma obra vasta, que inclui música sinfônica, música para piano, canto e para as mais diversas formações. Nesta edição do Clássicos CBN, o Maestro Helder Trefzger traz como destaque dois trechos de uma das suas mais famosas séries: as bachianas brasileiras, escritas entre 1930 e 1945, inspiradas na música de Bach mas ricas em material folclórico brasileiro. "Também falaremos de um trecho das Bachianas Brasileiras n. 5 (ária) e das Bachianas Brasileira n. 2 (O trenzinho do caipira)", explica. Ouça a conversa completa!