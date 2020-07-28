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CLÁSSICOS CBN

As 6 composições de clássicos populares na "Playlist do Maestro"

Ouça a edição desta terça-feira (28) do Clássicos CBN!

Publicado em 28 de Julho de 2020 às 16:57

Publicado em 

28 jul 2020 às 16:57
Concerto orquestral Crédito: Pixabay
O maestro Helder Trefzger, nesta edição do Clássicos CBN, dá continuidade à uma seleção especial de  músicas clássicas para formar a "Playlist do Maestro". As escolhidas da vez são seis composições de grande popularidade entre os ouvintes, além do "Clássico dos Clássicos". Ouça o quadro completo!
CLÁSSICOS CBN - 28-07-20
 
A playlist da semana: 
- Sinfonia N. 40, de Mozart; 
- Jesus, Alegria dos Homens, de Bach;
- Ondas do Danúbio, de Ivanovici; 
- Amanhecer, da suíte "Peer Gynt", de Grieg;
- a tradicional Ave Maria, de Franz Schubert.
O "Clássico dos Clássicos" é "Greensleeves", uma composição de autor desconhecido e que, segundo estudos, data do século XVI. 

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