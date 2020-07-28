As 6 composições de clássicos populares na "Playlist do Maestro"

O maestro Helder Trefzger, nesta edição do Clássicos CBN, dá continuidade à uma seleção especial de músicas clássicas para formar a "Playlist do Maestro". As escolhidas da vez são seis composições de grande popularidade entre os ouvintes, além do "Clássico dos Clássicos". Ouça o quadro completo!
CLÁSSICOS CBN - 28-07-20
A playlist da semana:
- Sinfonia N. 40, de Mozart;
- Jesus, Alegria dos Homens, de Bach;
- Ondas do Danúbio, de Ivanovici;
- Amanhecer, da suíte "Peer Gynt", de Grieg;
- a tradicional Ave Maria, de Franz Schubert.
O "Clássico dos Clássicos" é "Greensleeves", uma composição de autor desconhecido e que, segundo estudos, data do século XVI.