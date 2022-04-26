Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Clássicos CBN

Após trilhas de tensão, composições de tons alegres e 'pra cima'

Ouça a conversa completa com o maestro Helder Tre

Publicado em 26 de Abril de 2022 às 18:43

Publicado em 

26 abr 2022 às 18:43
Cello, música clássica, orquestra
Cello, música clássica, orquestra Crédito: Pexels
Depois de destaques com temas musicais que provocam aflição, tensão e angústia, nesta edição do "Clássicos CBN", o Maestro Helder Trefzger traz destaques de composições de tons alegres e "pra cima". "A ideia é trazer obras que nos trazem sentimentos de alegria, de júbilo. Para isso, selecionamos três exemplos de compositores dos períodos barroco, clássico e do início do romantismo: Vivaldi, Mozart e Beethoven. É só ouvir e deixar os bons sentimentos fluírem", conta o Maestro. Ouça a conversa completa!
Clássicos CBN - 26-04-22.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como crime cometido por madrasta foi desmascarado quase 50 anos depois com revelação de segredo
Motorista de Uber
Um termômetro do que é aceitável, desejável ou ultrapassado nas relações de trabalho
Imagem de destaque
Crime organizado na Faria Lima: por que fintechs viraram meio 'fácil' de lavar dinheiro?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados