Após trilhas de tensão, composições de tons alegres e 'pra cima'

Depois de destaques com temas musicais que provocam aflição, tensão e angústia, nesta edição do "Clássicos CBN", o Maestro Helder Trefzger traz destaques de composições de tons alegres e "pra cima". "A ideia é trazer obras que nos trazem sentimentos de alegria, de júbilo. Para isso, selecionamos três exemplos de compositores dos períodos barroco, clássico e do início do romantismo: Vivaldi, Mozart e Beethoven. É só ouvir e deixar os bons sentimentos fluírem", conta o Maestro. Ouça a conversa completa!