Aparição tímida ao protagonismo: o piano e as obras que evidenciam o instrumento

Nesta edição do Clássicos CBN, Helder Trefzger aborda o papel do piano na orquestra. Mais conhecido por suas atuações à frente da orquestra, como solista, o piano foi ocupando pouco a pouco um lugar na composição da própria orquestra. "No começo, ainda timidamente, apareceu, esporadicamente, em obras de Berlioz, Glinka, Saint-Saëns e Debussy. Foi Stravinsky que, entre 1910 e 1911, na sua obra Petrushka, estabeleceu o piano na orquestra desempenho papel semelhante aos dos demais instrumentos", explica. Ouça: