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Clássicos CBN

Aparição tímida ao protagonismo: o piano e as obras que evidenciam o instrumento

Ouça o maestro Helder Trefzger

Publicado em 04 de Janeiro de 2022 às 17:12

Publicado em 

04 jan 2022 às 17:12
Piano, música clássica, partitura
Piano, música clássica, partitura Crédito: Pixabay
Nesta edição do Clássicos CBN, Helder Trefzger aborda o papel do piano na orquestra. Mais conhecido por suas atuações à frente da orquestra, como solista, o piano foi ocupando pouco a pouco um lugar na composição da própria orquestra. "No começo, ainda timidamente, apareceu, esporadicamente, em obras de Berlioz, Glinka, Saint-Saëns e Debussy. Foi Stravinsky que, entre 1910 e 1911, na sua obra Petrushka, estabeleceu o piano na orquestra desempenho papel semelhante aos dos demais instrumentos", explica. Ouça:
Clássicos CBN - 04/01/2022

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