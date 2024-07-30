Alcance mais agudo: o papel da voz do tenor na ópera

Nesta edição de "Clássicos CBN", o maestro Helder Trefzger segue falando das vozes humanas utilizadas no canto lírico e suas categorias. Sopranos, mezzosopranos, contraltos, contratenores, tenores, barítonos e baixos são as divisões. Por sua vez, cada uma dessas vozes se subdividem em inúmeras subclassificações, de acordo com as características únicas de cada uma delas. Neste episódio, o comentarista detalha o papel do tenor, voz de alcance mais agudo que é geralmente associada ao papel do mocinho nas óperas. Ouça a conversa completa!
Clássicos CBN - 30-07-24