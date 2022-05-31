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Clássicos CBN

'Adágio': conheça a composição mais conhecida de Tomaso Albinoni

Ouça o maestro Helder Trefzger

Publicado em 31 de Maio de 2022 às 18:24

Publicado em 

31 mai 2022 às 18:24
Tomaso Albinoni, compositor nascido na nascido na República de Veneza
Tomaso Albinoni, compositor nascido na nascido na República de Veneza Crédito: Reprodução
Nesta edição do Clássicos CBN, o Maestro Helder Trefzger apresenta a obra do compositor do barroco de Veneza Tomaso Albinoni, inclusive a sua composição mais conhecida - Adágio. O tema é pedido de ouvinte! Ouça:
CLÁSSICOS CBN - 31-05-22

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