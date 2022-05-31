'Adágio': conheça a composição mais conhecida de Tomaso Albinoni

Nesta edição do Clássicos CBN, o Maestro Helder Trefzger apresenta a obra do compositor do barroco de Veneza Tomaso Albinoni, inclusive a sua composição mais conhecida - Adágio. O tema é pedido de ouvinte! Ouça:
CLÁSSICOS CBN - 31-05-22
Publicado em 31 de Maio de 2022 às 18:24
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