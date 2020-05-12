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CLÁSSICOS CBN

A música clássica de Bach, Puccini e Grieg que inspira o popular

As composições de séculos atrás, como de Bach e Puccini, encontram a modernidade contemporânea

Publicado em 12 de Maio de 2020 às 14:52

Publicado em 

12 mai 2020 às 14:52
Orquestra Sinfônica do Espírito Santo Crédito: Marcelo Siqueira
Nesta edição do "Clássicos CBN", o maestro Helder Trefzger destaca que, no universo da música, o clássico e o popular também podem se encontrar e encantar. As composições de séculos atrás, como de Bach e Puccini, encontram a modernidade contemporânea. Confira:
CLÁSSICOS CBN - 12-05-20
As composições:
Exemplo 1: Bach - Arioso Swingle Singers
Exemplo 2: Concerto para oboé
Exemplo 3: Rod Stewart - Stop Loving Her Today 
Exemplo 4: Puccini - Luciano Pavarotti - Nessun Dorma
Exemplo 5: Juliette - 'Ocean of Light'
Exemplo 6: inicio Juliette - 'Ocean of Light'
Exemplo 7: Edvard Grieg - morgenstimmung
Exemplo 8: Outro trecho Juliette - 'Ocean of Light'
Exemplo 9: "Clássico dos clássicos": Final do Concerto de Grieg para piano

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