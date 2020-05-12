A música clássica de Bach, Puccini e Grieg que inspira o popular

Nesta edição do "Clássicos CBN", o maestro Helder Trefzger destaca que, no universo da música, o clássico e o popular também podem se encontrar e encantar. As composições de séculos atrás, como de Bach e Puccini, encontram a modernidade contemporânea. Confira:
CLÁSSICOS CBN - 12-05-20
As composições:
Exemplo 1: Bach - Arioso Swingle Singers
Exemplo 2: Concerto para oboé
Exemplo 3: Rod Stewart - Stop Loving Her Today
Exemplo 4: Puccini - Luciano Pavarotti - Nessun Dorma
Exemplo 5: Juliette - 'Ocean of Light'
Exemplo 6: inicio Juliette - 'Ocean of Light'
Exemplo 7: Edvard Grieg - morgenstimmung
Exemplo 8: Outro trecho Juliette - 'Ocean of Light'
Exemplo 9: "Clássico dos clássicos": Final do Concerto de Grieg para piano