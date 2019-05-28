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CLÁSSICOS CBN

A construção dos sons de "O trenzinho do caipira" de Villa-Lobos

Publicado em 28 de Maio de 2019 às 19:10

Publicado em 

28 mai 2019 às 19:10
Helder Trefzger: detalhes da composição de Villa-Lobos Crédito: Kristina Gonçalves
Nesta quadro "Clássicos CBN", o maestro Helder Trefzger explica a construção de um dos clássicos de Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 2, que ficou conhecida pelo título de “O Trenzinho do Caipira”. O maestro fala sobre a apresentação do tema, que representa as engrenagens do trem ainda na estação.
Na sequência entendemos como os instrumentos foram sendo usados para ambientar a partida do trem, a movimentação dele até a parada, e conclui com uma versão de Edu Lobo. Ouça tudo na íntegra:
Clássicos CBN - 28-05-19.mp3

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