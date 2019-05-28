A construção dos sons de "O trenzinho do caipira" de Villa-Lobos

Nesta quadro "Clássicos CBN", o maestro Helder Trefzger explica a construção de um dos clássicos de Heitor Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras No. 2, que ficou conhecida pelo título de “O Trenzinho do Caipira”. O maestro fala sobre a apresentação do tema, que representa as engrenagens do trem ainda na estação.