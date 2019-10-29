A assinatura de Beethoven na obra "Egmont"

Nesta edição do Clássicos CBN o destaque trazido pelo comentarista Maestro Helder Trezger é a abertura Egmont, de Beethoven. São exemplos que mostram características marcantes do compositor como a pontuação marcante com os sons da orquestra e as oposições de ritmos rápidos e lentos. Ouça e saiba mais:

O tema da música e da narrativa dramática é a vida e o heroísmo do nobre do século XVI Lamoral, conde de Egmont, dos Países Baixos . Foi composta durante as Guerras Napoleônicas, quando o Primeiro Império Francês havia estendido seu domínio sobre vastas áreas da Europa. Beethoven expressou sua grande indignação com a decisão de Napoleão Bonaparte de se coroar Imperador em 1804, riscando furiosamente seu nome na dedicação da Sinfonia Eroica. Na música para Egmont, Beethoven expressou suas próprias preocupações políticas através da exaltação do sacrifício heróico de um homem condenado à morte por ter tomado uma posição valente contra a opressão. A abertura se tornou um hino não oficial da revolução húngara de 1956.