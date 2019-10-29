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CLÁSSICOS CBN

A assinatura de Beethoven na obra "Egmont"

Conheça detalhes da composição com o maestro Helder Trefzger

Publicado em 29 de Outubro de 2019 às 19:23

Publicado em 

29 out 2019 às 19:23
Nesta edição do Clássicos CBN o destaque trazido pelo comentarista Maestro Helder Trezger é a abertura Egmont, de Beethoven. São exemplos que mostram características marcantes do compositor como a pontuação marcante com os sons da orquestra e as oposições de ritmos rápidos e lentos. Ouça e saiba mais:
Clássicos CBN - 29-10-19
SOBRE A OBRA:
O tema da música e da narrativa dramática é a vida e o heroísmo do nobre do século XVI Lamoral, conde de Egmont, dos Países Baixos . Foi composta durante as Guerras Napoleônicas, quando o Primeiro Império Francês havia estendido seu domínio sobre vastas áreas da Europa. Beethoven expressou sua grande indignação com a decisão de Napoleão Bonaparte de se coroar Imperador em 1804, riscando furiosamente seu nome na dedicação da Sinfonia Eroica. Na música para Egmont, Beethoven expressou suas próprias preocupações políticas através da exaltação do sacrifício heróico de um homem condenado à morte por ter tomado uma posição valente contra a opressão. A abertura se tornou um hino não oficial da revolução húngara de 1956.

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