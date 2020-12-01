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MÚSICA NA CBN

2ª parte: a playlist completa de clássicos icônicos do maestro Helder

Ouça a playlist repleta de músicas clássicas icônicas

Publicado em 01 de Dezembro de 2020 às 17:32

Publicado em 

01 dez 2020 às 17:32
Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses) Crédito: Marcelo Siqueira/Secult
Nesta edição do Clássicos CBN, o maestro Helder Trefzger dá continuidade à sua playlist com clássicos icônicos de grandes compositores que marcaram época. Ouça:
Clássicos CBN - 01-12-20
A 2ª PARTE DA PLAYLIST DO MAESTRO:
- Für Elise, de Beethoven
- Ode an die Freude (4º movimento da Sinfonia n.º 9), de Beethoven
- The Blue Danube Waltz, de Johann Strauss II
- Also sprach Zarathustra, Op. 30, de Richard Strauss
- Pomp and Circumstance March N.º 1, de Elgar
- "Clássico dos Clássicos": Chariots Of Fire, de Vangelis
Para conferir a primeira parte da playlist, clique aqui!
NO SPOTIFY
A playlist completa está disponível no Spotify! É só procurar "Playlist do Maestro Helder Trefzger - CBN" na plataforma ou clicar aqui!

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