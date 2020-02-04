Clássicos CBN: Orquestra Sinfônica do ES homenageia Beethoven

O ano de 2020 marca o aniversário de 250 anos do nascimento de Ludwig van Beethoven. Em todo o mundo, há homenagens programadas ao compositor alemão. No Clássicos CBN desta terça (4), o maestro Helder Trefzger destacou a Sinfonia nº 1, que será apresentada pela Orquestra Sinfônica do Espírito Santo na abertura da temporada. Acompanhe o quadro!