Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

CLÁSSICOS CBN

Clássicos CBN: Orquestra Sinfônica do ES homenageia Beethoven

OSES vai apresentar a Primeira Sinfonia na abertura da temporada 2020

Publicado em 04 de Fevereiro de 2020 às 18:25

Publicado em 

04 fev 2020 às 18:25
O ano de 2020 marca o aniversário de 250 anos do nascimento de Ludwig van Beethoven. Em todo o mundo, há homenagens programadas ao compositor alemão. No Clássicos CBN desta terça (4), o maestro Helder Trefzger destacou a Sinfonia nº 1, que será apresentada pela Orquestra Sinfônica do Espírito Santo na abertura da temporada. Acompanhe o quadro!
Clássicos CBN - 04-02-20
A apresentação da Sinfonia nº 1 de Beethoven será nos dias 12 e 13 de fevereiro, no Teatro Sesc Glória, às 20h. Os ingressos são vendidos da bilheteria do Teatro por R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Acidente entre van escolar e caminhão deixa 5 estudantes mortos em Goiás
O ciclo menstrual depende de um equilíbrio delicado entre hormônios, que pode ser afetado por períodos prolongados de estresse (Imagem: New África | Shutterstock)
Algoritmos monitoram ciclo menstrual de usuárias para anunciar produtos
Imagem de destaque
Rússia faz um dos maiores ataques à Ucrânia em meses e deixa rastro de mortes e destruição em várias cidades

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados