Clássicos CBN: Orquestra Sinfônica do ES homenageia Beethoven

O ano de 2020 marca o aniversário de 250 anos do nascimento de Ludwig van Beethoven. Em todo o mundo, há homenagens programadas ao compositor alemão. No Clássicos CBN desta terça (4), o maestro Helder Trefzger destacou a Sinfonia nº 1, que será apresentada pela Orquestra Sinfônica do Espírito Santo na abertura da temporada. Acompanhe o quadro!
Clássicos CBN - 04-02-20
A apresentação da Sinfonia nº 1 de Beethoven será nos dias 12 e 13 de fevereiro, no Teatro Sesc Glória, às 20h. Os ingressos são vendidos da bilheteria do Teatro por R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia).