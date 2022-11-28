Tire suas dúvidas: vacina bivalente e remédio contra Covid

Nesta edição do "CBN Ciência e Saúde", a comentarista Ethel Maciel traz as últimas atualizações sobre a situação da Covid no país. Entre os destaques, o Ministério da Saúde informou que o primeiro lote de vacinas bivalentes da Pfizer contra a Covid chega ao Brasil no início de dezembro. O governo federal não detalhou ainda quantas doses virão e qual público será contemplado com os novos imunizantes. O posicionamento do Ministério da Saúde foi divulgado três dias após esse tipo de vacina ser aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A Anvisa aprovou o uso de duas novas vacinas da farmacêutica para dose de reforço na população acima dos 18 anos. Elas são chamadas de bivalentes por darem uma proteção contra a cepa original do coronavírus e um reforço extra contra subvariantes da ômicron. Também, na última semana, a Anvisa aprovou a venda do Paxlovid em farmácias do país.