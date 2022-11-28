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CBN Ciência e Saúde

Tire suas dúvidas: vacina bivalente e remédio contra Covid

Quem explica é a comentarista Ethel Maciel

Publicado em 28 de Novembro de 2022 às 11:45

Publicado em 

28 nov 2022 às 11:45
Teste RT-PCR para diagnosticar a Covid-19
Teste RT-PCR para diagnosticar a Covid-19 Crédito: Pixabay
Nesta edição do "CBN Ciência e Saúde", a comentarista Ethel Maciel traz as últimas atualizações sobre a situação da Covid no país. Entre os destaques, o Ministério da Saúde informou que o primeiro lote de vacinas bivalentes da Pfizer contra a Covid chega ao Brasil no início de dezembro. O governo federal não detalhou ainda quantas doses virão e qual público será contemplado com os novos imunizantes. O posicionamento do Ministério da Saúde foi divulgado três dias após esse tipo de vacina ser aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A Anvisa aprovou o uso de duas novas vacinas da farmacêutica para dose de reforço na população acima dos 18 anos. Elas são chamadas de bivalentes por darem uma proteção contra a cepa original do coronavírus e um reforço extra contra subvariantes da ômicron. Também, na última semana, a Anvisa aprovou a venda do Paxlovid em farmácias do país.
O remédio consiste em dois medicamentos antivirais em conjunto: o nirmatrelvir e o ritonavir, que quando combinados bloqueiam uma enzima que o vírus da Covid-19 precisa para se replicar no corpo. A venda em farmácias deve ser feita sob prescrição médica, com dispensação e orientação pelo farmacêutico ao paciente sobre o uso correto do medicamento.  Ouça a conversa completa!
CBN Ciência e Saúde - 28-11-22.mp3

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