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CBN Ciência e Saúde

Quais os principais desafios para saúde em 2023? Especialista responde!

Ouça a conversa completa com a comentarista Ethel Maciel

Publicado em 30 de Dezembro de 2022 às 17:54

Publicado em 

30 dez 2022 às 17:54
Ciência e Saúde
Ciência e Saúde Crédito: Pixabay
Nesta edição do CBN Ciência e Saúde, a comentarista Ethel Maciel traz como destaque aqueles que serão os grandes desafios para a saúde pública em 2023. Ouça a conversa completa!
CBN Ciência e Saúde - 30-12-22

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