Quais os principais desafios para saúde em 2023? Especialista responde!

Nesta edição do CBN Ciência e Saúde, a comentarista Ethel Maciel traz como destaque aqueles que serão os grandes desafios para a saúde pública em 2023. Ouça a conversa completa!
CBN Ciência e Saúde - 30-12-22
Publicado em 30 de Dezembro de 2022 às 17:54
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