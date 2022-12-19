OMS estima 14,8 milhões de mortes associadas à pandemia da covid

Oficialmente, o mundo registrou 5,4 milhões de mortes em decorrência da covid-19 nos dois primeiros anos da pandemia, 2020 e 2021. No entanto, um novo levantamento da Organização Mundial da Saúde (OMS) aponta para um problema ainda mais grave. O estudo revela que 14,8 milhões de óbitos foram associados ao coronavírus. A subnotificação de mortes pela covid-19 no mundo é um dos fatores que impactam esse cenário. Tema para a comentarista Ethel Maciel, nesta edição do “CBN Ciência e Saúde”.