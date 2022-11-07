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CBN Ciência e Saúde

Novo alerta: confirmado o primeiro caso da subvariante da Ômicron BQ.1 no Rio

Ouça a participação da comentarista Ethel Maciel

Publicado em 07 de Novembro de 2022 às 11:48

Publicado em 

07 nov 2022 às 11:48
Coronavírus, Covid-19, variante Ômicron
Coronavírus, Covid-19, variante Ômicron Crédito: Fabian Montaño/Canva
Nesta edição do "CBN Ciência e Saúde", Ethel Maciel traz como destaque a notícia de que foi identificada na cidade do Rio de Janeiro a circulação local da subvariante Ômicron BQ.1 do coronavírus, causador da pandemia de covid-19. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde , a confirmação ocorreu por meio de sequenciamento genético feito pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). A subvariante pode estar relacionada com o aumento no número de casos verificados nas últimas semanas. A comentarista analisa o cenário atual da doença!
Ethel alerta. "A recomendação deve ser: colocar dose de reforço da vacina contra a covid em dia e imunocomprometidos e idosos usem máscara em locais fechados. Até o momento, sabemos que é mais transmissível, mas não é mais grave. Infelizmente, não temos as vacinas remodeladas para a variante ômicron no Brasil e temos muita gente com dose atrasada da vacina, que está disponível. A vacina funciona? Sim! As vacinas ainda têm alta efetividade para casos graves. A vacina remodelada para a variante ômicron auxiliaria também na efetividade contra formas mais leves. Mas com as doses de reforço, nós estamos bem protegidos – o cuidado deve ser os mais vulneráveis: idosos e imunossuprimidos", explica. Ouça a análise completa!
CBN Ciência e Saúde - 07-11-22.mp3

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