Explosão de casos de Covid na China acende alerta no mundo

A nova onda de Covid-19 na China começa a preocupar o mundo. Em 2019, o novo coronavírus, que iniciou sua circulação no país oriental, não demorou para se espalhar pelo globo, dando origem à pandemia da Covid-19 que, mesmo com o rápido desenvolvimento de vacinas e medicamentos, já se arrasta por três anos. O risco de novas variantes, a alta transmissibilidade pela flexibilização de medidas protetivas e a falta de insumos médicos são problemas que podem causar novas ondas em outras partes do mundo, inclusive no Brasil, que na última semana registou um aumento de 80% no número de casos e mortes pela doença. Tema para Ethel Maciel, nesta edição do CBN Ciência e Saúde. Ouça a conversa completa!