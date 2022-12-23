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Explosão de casos de Covid na China acende alerta no mundo

Ouça a conversa completa com a comentarista Ethel Maciel

Publicado em 23 de Dezembro de 2022 às 18:19

Publicado em 

23 dez 2022 às 18:19
Covid-19
Covid-19 Crédito: Edward Jenner/Pexels
A nova onda de Covid-19 na China começa a preocupar o mundo. Em 2019, o novo coronavírus, que iniciou sua circulação no país oriental, não demorou para se espalhar pelo globo, dando origem à pandemia da Covid-19 que, mesmo com o rápido desenvolvimento de vacinas e medicamentos, já se arrasta por três anos. O risco de novas variantes, a alta transmissibilidade pela flexibilização de medidas protetivas e a falta de insumos médicos são problemas que podem causar novas ondas em outras partes do mundo, inclusive no Brasil, que na última semana registou um aumento de 80% no número de casos e mortes pela doença. Tema para Ethel Maciel, nesta edição do CBN Ciência e Saúde. Ouça a conversa completa!
CBN CIência e Saúde - 23-12-22

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